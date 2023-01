Posse de Lula repercute entre chefes de Estado como grande acontecimento internacional

Presidente brasileiro recebe cumprimentos de todas as partes do mundo e presença de representantes estrangeiros foi numerosa edit

247 - Líderes internacionais cumprimentaram neste domingo 1º o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela posse. Lula também recebeu mensagens.

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi um dos primeiros a se manifestar após o petista assumir o cargo. “Ordem e Progresso: o Brasil honra seu lema. Parabéns, caro Presidente, caro amigo Lula, por sua posse. Estamos juntos!”, escreveu nas redes sociais, segundo a Carta Capital.

A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, entregou a Lula uma carta do Rei Charles III. No documento, o monarca apresenta “afetuosas felicitações” ao presidente e afirma que deseja aprofundar “a amizade calorosa e a forte parceria entre Brasil e Reino Unido”.

Ainda no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak classificou de “histórico” o terceiro mandato de Lula. “Em nome do Reino Unido, desejo muito sucesso na liderança do Brasil e espero o fortalecimento de nossos laços econômicos, culturais e ambientais”, afirmou.

O Rei da Espanha, Filipe VI, acompanhou a cerimônia de posse de Lula no Congresso Nacional. Ao publicar fotos do encontro, o perfil da monarquia espanhola no Twitter escreveu: “O Rei, com Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, após assistir à cerimônia de transmissão do mandato presidencial ao presidente eleito da República Federativa do Brasil”.

Na América Latina, um dos chefes de Estado a se pronunciar foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. “Esperança, democracia, justiça e dignidade para nossos povos. Com Lula, vamos juntos”, declarou.

O presidente argentino, Alberto Fernández, disse que “a América Latina se uniu e lutou” e que “o sonho se tornou realidade”.

“Desejo o melhor para esta gestão. O futuro será de profunda fraternidade. Com um olhar mais justo, livre e igualitário, alcançaremos o verdadeiro desenvolvimento de nossos povos”, emendou.

Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu que “uma nova onda de libertação percorre a Pátria Grande, abrindo caminhos de avanço geopolítico para projetos de união sul-americana”.

