Presidente sírio recebe chanceler do Irã e critica apoio dos EUA à agressão israelense

247 - O presidente da Síria. Bashar Al-Assad, recebeu o chanceler iraniano,Hassan Amir Abdollahian neste domingo (11). Durante a conversação, o líder sírio considerou que o comportamento dos Estados Unidos em face da atual agressão israelense contra a Faixa de Gaza ameaça ampliar a magnitude do conflito, enquanto Washington continua a fornecer armas letais a Israel e a perpetrar agressões e ataques em várias regiões do Oriente Médio.

“A entidade sionista e o Ocidente estão hoje num impasse, e o Ocidente procura agora salvar Israel, e a escalada israelita na Palestina, na Síria e no Líbano nada mais é do que uma tentativa de sair deste impasse”, disse o presidente sírio.

Al-Assad sublinhou que é um dever estar ao lado do povo palestino na medida do possível, porque o que este povo conseguiu durante a recente agressão israelita contra Gaza não foi alcançado desde que a causa palestina surgiu.

A entidade sionista não se fartou do horrível número de crimes que cometeu contra o povo palestiniano na sua actual agressão contra Gaza e prepara-se para continuar os seus crimes na cidade de Rafah, enquanto as organizações internacionais relevantes, particularmente o Conselho de Segurança, não podem acabar com estes massacres, denunciou o Governante.

Da mesma forma, Al-Assad e Abdullahian analisaram as relações políticas e económicas bilaterais entre os dois países, os ataques israelitas ao território sírio e os acontecimentos na região.

O chefe da diplomacia iraniana considerou que a questão de Gaza é hoje a principal não só a nível regional mas também a nível internacional, apontando que a Síria está na linha da frente no apoio ao povo palestiniano e à sua causa.​

