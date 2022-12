Presidentes da China e do Laos se reúnem em Pequim

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (30) com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário do Povo Laociano e presidente do Laus, Thongloun Sisoulith, no Grande Salão do Povo em Pequim.

No encontro, os dois líderes salientaram as necessidades de seguir o princípio da “estabilidade de longo prazo, boa vizinhança, confiança mútua e cooperação integral” e o espírito de “bons vizinhos, amigos, camaradas e parceiros”, manter o respeito e a confiança mútua na política, os benefícios recíprocos na economia e a compreensão na cultura, além do aprofundamento da construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-Laos, prestando esforços e contribuições para a formação de uma comunidade global com futuro compartilhado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.