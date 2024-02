Protestos em toda a Europa denunciam a guerra israelita em Gaza e pedem cessar-fogo imediato

Apoie o 247

247 - Os protestos contra a guerra de genocídio israelense em Gaza continuam a varrer várias capitais e cidades europeias, exigindo um cessar-fogo imediato para interromper o banho de sangue que até agora ceifou a vida de mais de 28.000 palestinos, informa a a agência WAFA.

A capital alemã, Berlim, assistiu no sábado a três protestos, que contaram com a participação de associações de direitos humanos e manifestantes de outras cidades, segundo relatos da mídia. Estas manifestações terminaram em frente à embaixada sul-africana com uma mensagem de agradecimento pelo apoio do país à causa palestina.

O principal slogan destes protestos foi o apelo a um cessar-fogo imediato em Gaza, juntamente com novos slogans emergentes na Alemanha, protestando contra empresas acusadas por organizações de direitos humanos de colaborarem com as forças de ocupação israelenses.

Além de Berlim, as cidades alemãs de Saarbrucken e Freiburg também testemunharam manifestações de solidariedade com a Palestina e Gaza.

Em Paris, França, uma manifestação massiva começou na Praça da República e marchou em direção à Praça da Nação. Os manifestantes marcharam sob a bandeira do combate ao extremismo de extrema direita e ao fascismo, condenando o alinhamento do governo com a extrema direita, não só dentro do país, mas também em Israel.

A manifestação também apelou ao fim da guerra israelense em Gaza, ao fim da matança de palestinos, ao levantamento do bloqueio a Gaza e à prestação de ajuda humanitária. As bandeiras palestinas foram expostas com destaque e os participantes abrangeram diversas faixas etárias, com presença predominante de jovens.

No Reino Unido, os apoiadores da Palestina saíram às ruas em 34 cidades, com mais de 40 protestos exibindo slogans como "Parem o genocídio", "Acabar com a cumplicidade do governo do Reino Unido com os crimes israelenses em Gaza", "Parem as exportações de armas para Israel" e "Acabar com o apoio político e militar a Israel".

Um protesto semelhante ocorreu em Utrecht, na Holanda, expressando oposição à guerra israelense em curso em Gaza.

Milhares de pessoas também se manifestaram em Viena, na Áustria, em Malmo, na Suécia, e em Odense, na Dinamarca, como parte dos protestos a nível europeu condenando a agressão israelita.

Em Istambul, na Turquia, dezenas de médicos e profissionais de saúde marcharam em solidariedade com Gaza, protestando contra os ataques israelenses. Os participantes seguravam faixas e entoavam slogans exigindo uma intervenção internacional urgente para parar os ataques israelenses, permitir o regresso dos residentes de Gaza às suas casas e acabar com o bloqueio.

Desde 7 de Outubro de 2023, Israel tem travado uma guerra destrutiva em Gaza, resultando em dezenas de milhares de vítimas civis, predominantemente crianças e mulheres.

A agressão causou uma catástrofe humanitária sem precedentes e danos extensos nas infraestruturas. Israel enfrenta agora acusações de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça com base numa ação movida pela África do Sul.

