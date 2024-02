Putin diz estar pronto para tratar com Lula sobre quaisquer questões

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, encontrou-se na quinta-feira com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e transmitiu uma mensagem sobre a disposição do presidente russo Vladimir Putin de trabalhar com o Brasil em qualquer questão.

"O presidente [russo] lhe envia uma calorosa saudação. Ele me pediu para transmitir que está pronto para interações sobre quaisquer questões, bilaterais e internacionais", disse Lavrov a Lula no início da reunião.

continua após o anúncio

Em 19 de fevereiro, Lavrov iniciou sua turnê pela América Latina com uma visita a Cuba, onde se encontrou com o presidente Miguel Díaz-Canel e o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodriguez. Em 20 de fevereiro, chegou à capital venezuelana de Caracas, onde se encontrou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Após a visita à Venezuela, Lavrov já chegou ao Rio de Janeiro, onde participou da Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G20 de 21 a 22 de fevereiro. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o primeiro encontro no âmbito da presidência brasileira no G20 será dedicado aos problemas da agenda internacional moderna, focando na resolução de contradições geopolíticas e na reforma das instituições econômicas globais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: