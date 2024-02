Putin e Xi rejeitam pressão política e militar dos Estados Unidos em telefonema

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, expressaram rejeição mútua à postura dos Estados Unidos voltada para a interferência nos assuntos internos de outros países e à pressão política e militar, disse o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, nesta quinta-feira (8).

Os líderes tiveram uma conversa telefônica mais cedo no mesmo dia antes do Ano Novo Chinês. "[As partes] expressaram rejeição mútua ao curso dos EUA voltado para a interferência nos assuntos internos de outros estados. Nossos países também não aceitam pressão política e militar dos Estados Unidos. E o mais importante, os líderes dos dois países entendem que os Estados Unidos estão praticamente implementando uma política de contenção dupla tanto da Rússia quanto da China," disse Ushakov a repórteres, conforme citado pela Sputnik.

continua após o anúncio

"Os países devem realizar uma cooperação estratégica estreita, a fim de proteger a soberania do seu Estado, a segurança e os interesses de desenvolvimento, e resistir resolutamente à interferência de forças externas nos assuntos internos", disse Xi na conversa telefônica com o presidente russo, conforme citado pela Televisão Central da China (CCTV).



A China está pronta para reforçar a cooperação com a Rússia a nível multilateral internacional e defender a globalização econômica inclusiva, acrescentou Xi.



Xi e Putin concordaram em continuar contatos estreitos no novo ano.



A cooperação russo-chinesa em todas as esferas alcançou resultados frutíferos no ano passado, disse Putin.

O Kremlin também disse que os líderes observaram que o comércio bilateral excedeu o nível-alvo de 200 bilhões de dólares mais cedo do que o esperado e atingiu um máximo recorde de 227,7 bilhões de dólares.

continua após o anúncio

Os presidentes resumiram o desenvolvimento da parceria abrangente e da interação estratégica russo-chinesa no período recente, diz o comunicado.



"Foi mais uma vez afirmado que os bons laços de vizinhança entre os nossos países estão a um nível sem precedentes", disse o Kremlin, acrescentando que as partes notaram a estreita interacção entre os países como um importante fator de estabilização nos assuntos mundiais.



Ao discutir a situação na região Ásia-Pacífico, Putin confirmou a sua posição de princípio sobre a questão de Taiwan e apoiou o princípio de Uma Só China.



Houve uma troca substancial de pontos de vista sobre a situação numa série de regiões do mundo, incluindo no Oriente Médio, onde as abordagens da Rússia e da China são a favor de uma solução política e diplomática do problema palestino no âmbito de um quadro internacional geralmente reconhecido. A situação atual na Ucrânia também foi abordada, afirma o comunicado.



Além disso, o líder chinês expressou o seu apoio às prioridades da presidência russa nos BRICS, diz o comunicado.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: