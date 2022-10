Putin: explosão da ponte da Crimeia é ato de terror visando arruinar estrutura crítica da Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A ponte de 19 km que liga a Crimeia ao Krasnodar foi atingida por uma enorme explosão na manhã de sábado (8), matando três pessoas e fazendo com que parte da seção da estrada desabasse no mar e os petroleiros na seção ferroviária adjacente pegassem fogo. Autoridades ucranianas sugeriram a responsabilidade de Kiev.

O ataque à ponte da Crimeia foi ordenado, planejado e realizado pelos serviços especiais da Ucrânia, anunciou o presidente russo, Vladimir Putin.

"Este foi um ataque terrorista destinado a destruir a infraestrutura civil crítica da Federação da Rússia. Os serviços especiais ucranianos foram os autores, perpetradores e clientes", disse Putin, falando em uma reunião com o chefe do Comitê de Investigação russo, Alexander Bastrykin, na noite deste domingo (9).

O investigador-chefe informou a Putin que os serviços especiais ucranianos receberam assistência de cidadãos russos e estrangeiros na preparação do ataque.

"Continuamos nossa investigação sobre as metas e objetivos deste bombardeio. Sem dúvida, carrega um caráter terrorista. Este foi um ato de terrorismo. Todos os nossos dados nos permitem tirar uma conclusão inequívoca — este foi um ataque terrorista preparado pelo serviço especial ucraniano. O propósito deste ataque terrorista era destruir uma grande parte da infraestrutura civil que tem grande importância para a Rússia", disse Bastrykin.

"Muitas testemunhas foram interrogadas, estudos especiais especializados foram iniciados e, em sua maioria, concluídos, entre eles exames explosivos, genéticos e forenses", acrescentou o funcionário.

Os investigadores também encarregaram o Ministério do Interior da Rússia e agência de inteligência doméstica russa, o Serviço Federal de Segurança (FSB) de realizar operações de investigação e busca.

Bastrykin disse que a rota do caminhão que explodiu na ponte foi estabelecida e inclui Bulgária, Geórgia, Armênia e as regiões russas da Ossétia do Norte e Krasnodar.

O Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia informou no sábado que uma seção da rodovia na ponte da Crimeia foi destruída depois que um caminhão explodiu às 06h07 (horário local), com vários tanques de combustível em um trem que viajava ao longo da parte ferroviária próxima da ponte pegando fogo. Duas seções da autoestrada sofreram um colapso parcial, mas os arcos da ponte não sofreram danos.

As autoridades russas anunciaram uma série de medidas para reparar os danos e garantir a estabilidade das ligações de transporte entre a Crimeia e o território de Krasnodar. Putin assinou um decreto na noite de sábado para reforçar a segurança de transporte que atravessa o estreito de Kerch, bem como a infraestrutura de eletricidade e energia na área.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.