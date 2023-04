Quem é Stormy Daniels e o que ela diz sobre sua relação com Trump

Apoie o 247

ICL

Reuters - Stormy Daniels teve destaque na investigação do grande júri de Manhattan sobre Donald Trump. A estrela pornô disse que eles tiveram um encontro sexual em 2006, um ano depois de se casar com sua atual esposa, Melania, e mais de uma década antes de o empresário que virou político se tornar presidente dos Estados Unidos.

No centro da história estão $ 130.000 em dinheiro secreto que ela recebeu na véspera de sua eleição de 2016. Trump, enfrentando acusações em um tribunal de Manhattan, negou um relacionamento. Ele diz que o pagamento foi feito para impedir suas "acusações falsas e extorsivas". Aqui estão alguns fatos sobre Daniels e seu suposto relacionamento.

Stormy Daniels, estrela de filme adulto

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, tem 44 anos e é de Baton Rouge, Louisiana. Ela é uma personalidade conhecida há mais de duas décadas no ramo de filmes adultos, aparecendo e dirigindo vários vídeos.

O que ela diz sobre o relacionamento

Daniels disse que foi apresentada a Trump em julho de 2006 em um torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe. Ela disse que ele a convidou para jantar e eles jantaram em sua suíte de hotel, onde ele mostrou a ela uma cópia de uma revista de golfe com sua foto na capa.

"E eu fiquei tipo, 'Alguém deveria pegar essa revista e bater em você com ela'", disse Daniels ao programa "60 Minutes" da CBS em 2018.

"Então ele se virou e abaixou um pouco as calças", disse ela. Ele estava de cueca, ela acrescentou, "e eu só dei algumas palmadas nele".

Ela disse que Trump perguntou sobre ela mesma e se ela gostaria de aparecer em seu programa de TV "Celebrity Apprentice".

“Ele estava tipo, 'Uau, você - você é especial. Você me lembra minha filha.' Você sabe, ele disse, 'Você é inteligente e bonita, e uma mulher a ser reconhecida, e eu gosto de você. Eu gosto de você'", disse Daniels.

Ela disse que pediu licença a certa altura para usar o banheiro e, quando voltou, Trump estava "empoleirado" na beira da cama.

"Percebi exatamente no que havia me metido. E pensei, 'Ugh, lá vamos nós", disse Daniels ao "60 Minutes". "E eu apenas senti que talvez ... eu merecia tomar uma decisão ruim por ir para o quarto de alguém sozinho."

Ela disse que os dois fizeram sexo consensual.

Daniels disse que Trump fez ligações para ela no ano seguinte e ela o encontrou novamente a pedido dele em julho de 2007 no Beverly Hills Hotel em Los Angeles para discutir sua possível aparição em "Celebrity Apprentice". Daniels disse que queria fazer sexo novamente no hotel, mas ela recusou. Ela disse que Trump ligou para ela um mês depois para dizer que não conseguiu contratá-la para o programa "Celebrity Apprentice".

Acordo de pagamento e não divulgação

Em 28 de outubro de 2016, dias antes da eleição presidencial vencida por Trump, Daniels assinou um acordo de sigilo no qual se comprometeu a não discutir publicamente seu relacionamento com ele em troca de um pagamento de $ 130.000, de acordo com documentos arquivados em Los Angeles. O pacto foi assinado por Keith Davidson, seu advogado na época, e Michael Cohen, então advogado pessoal e consertador de Trump. O documento incluía um espaço para a assinatura de Trump, mas ele nunca o assinou.

Em 2018, depois que o Wall Street Journal noticiou o pagamento a Daniels, Cohen declarou publicamente que pagou a ela com seu próprio dinheiro e não foi instruído a fazê-lo por Trump. Cohen mais tarde testemunhou no tribunal que Trump o instruiu a fazer o pagamento.

Daniels processou Trump e Cohen buscando a invalidação do acordo de confidencialidade.

Os advogados de Trump posteriormente reconheceram que ele não assinou o acordo e não tentariam aplicá-lo. Um juiz indeferiu seu processo porque o assunto foi resolvido.

Ação judicial de difamação

Daniels entrou com um processo de difamação em 2018 contra Trump no tribunal federal por causa de uma postagem no Twitter na qual ele a acusou de um "trapalhão" depois que ela descreveu ter sido ameaçada por divulgar seu relato do suposto relacionamento sexual com ele. Um juiz federal de Los Angeles decidiu em 2018 que os comentários de Trump não eram difamatórios e estavam protegidos pela garantia de liberdade de expressão da Primeira Emenda da Constituição dos EUA. A decisão do juiz foi mantida em recurso e a Suprema Corte dos EUA em 2021 se recusou a revisar o assunto.

Daniels disse que um homem desconhecido se aproximou dela e de sua filha pequena em 2011 em um estacionamento de Las Vegas e fez ameaças depois que ela concordou em falar sobre seu relacionamento com Trump em uma entrevista à mídia.

Em 2018, ela lançou um esboço do homem. Trump respondeu no Twitter ao lançamento do esboço, escrevendo: "Um esboço anos depois sobre um homem inexistente. Uma farsa total, jogando a mídia de notícias falsas para tolos (mas eles sabem disso)!"

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.