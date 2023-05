Rei Carlos III é coroado na Abadia de Westminster, em Londres

O evento histórico e solene remonta à época do antecessor de 74 anos, Guilherme, o Conquistador, em 1066 edit

Reuters - O rei Charles III foi coroado neste sábado (6) no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em sete décadas, uma suntuosa exibição de pompa que remonta a 1.000 anos.

Diante de uma congregação de cerca de 100 líderes mundiais e uma audiência televisiva de milhões, o Arcebispo de Canterbury, o líder espiritual da Igreja Anglicana, colocou lentamente a Coroa de Santo Eduardo de 360 anos na cabeça de Charles enquanto ele se sentava sobre uma Trono do século XIV na Abadia de Westminster.

O evento histórico e solene remonta à época do antecessor de 74 anos, Guilherme, o Conquistador, em 1066.

A segunda esposa de Charles, Camilla, 75, será coroada rainha durante a cerimônia de duas horas, que, embora enraizada na história, também é uma tentativa de apresentar uma monarquia voltada para o futuro, com os envolvidos no serviço refletindo uma Grã-Bretanha e líderes mais diversificados de todas as fés.

Mais de 11.000 policiais foram mobilizados para reprimir qualquer tentativa de interrupção, e o grupo de campanha da República disse que seu líder Graham Smith foi preso junto com outros cinco manifestantes.

