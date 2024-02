Rússia adverte que Estados Unidos podem arriscar uma aventura militar contra a Coreia do Norte

Declaração é do embaixador russo na Coreia do Norte edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - A situação na Península Coreana é uma preocupação importante, disse em entrevista o embaixador russo em Pyongyang, Alexander Matsegora.

"A situação na Península Coreana é uma preocupação importante, principalmente por causa das políticas aventureiras dos americanos. Vendo o que os Estados Unidos estão fazendo no Oriente Médio, quem pode garantir que eles não lançarão um ataque semelhante aqui, no Extremo Oriente, após bombardear os Houthis do Iêmen?" - perguntou retoricamente o diplomata.

continua após o anúncio

Nikki Haley, que está concorrendo à indicação presidencial dos EUA, pediu o assassinato de líderes iranianos, enquanto o general iraniano Qassem Soleimani foi morto durante a presidência de Donald Trump, relatou Matsegora. "Como podemos ter certeza de que os americanos não têm metas semelhantes contra a Coreia do Norte?" - perguntou o embaixador.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: