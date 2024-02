Apoie o 247

Sputnik - As tropas ucranianas perderam cerca de 500 militares em Kupyansk e Krasny Liman. Destaca-se que em Kupyansk as forças russas melhoraram suas posições na área dianteira do front, relatou o Ministério da Defesa da Rússia.

Além disso, nas referidas localidades o Exército de Kiev perdeu também dois veículos de combate de infantaria, dois veículos blindados de transporte, dois tanques, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes Grad e vários outros blindados, destaca o comunicado desta terça-feira (13).

De acordo com as informações do ministério, em Donetsk os militares russos repeliram cinco ataques da Ucrânia, o adversário perdeu até 325 combatentes entre mortos e feridos, um tanque e quatro veículos blindados de combate.

Por sua vez, meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia 63 drones ucranianos e três projéteis de sistema de lançamento múltiplo de foguetes Himars.

Na direção do sul de Donetsk as tropas russas eliminaram até 250 combatentes ucranianos, dois veículos de combate de infantaria, um sistema de artilharia M777 de produção dos EUA e uma estação de guerra eletrônica.

No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 570 aviões, 265 helicópteros, 12.292 veículos aéreos não tripulados, 464 sistemas de defesa antiaérea, 14.994 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.219 lançadores múltiplos de foguetes, 8.021 peças de artilharia de campanha e morteiros e 18.574 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia.

