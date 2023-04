"Rússia e Brasil estão atingindo uma ordem mundial mais justa", diz Lavrov

Apoie o 247

247 - O chanceler russo, Sergey Lavrov, que está em Brasília para encontros de alto nível com o governo brasileiro, afirmou que os dois países buscam atingir uma ordem mundial mais justa, baseada no direito.

“As visões de Brasil e Rússia são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia. Também estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, mais correta e baseada no direito. Nisso, nós temos uma visão de mundo multipolar, onde estamos levando em consideração vários países, não só poucos”, disse Lavrov após reunião com o chanceler Mauro Vieira.

De acordo com o chanceler brasileiro, ele e Lavrov discutiram a “reforma da governança global”, a partir do “apoio público reiterado da Rússia ao Brasil” como membro do conselho, e da importância dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) no cenário internacional.

