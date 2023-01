Safra de grãos da Ucrânia cai quase pela metade depois da guerra

Apoie o 247

KIEV (Reuters) - A colheita de grãos da Ucrânia deve cair para um volume entre 35 milhões e 40 milhões de toneladas em 2023, incluindo 12 milhões a 15 milhões de toneladas de trigo e 15 milhões a 17 milhões de toneladas de milho, disse um analista sênior e produtor nesta segunda-feira.

Alex Lissitsa, CEO da empresa agrícola IMC e presidente da Associação "Ukrainian Agribusiness Club", disse em uma conferência de grãos que a Ucrânia poderá exportar cerca de 15 milhões de toneladas de grãos na temporada 2023/24.

A exportação pode incluir até 7 milhões de toneladas de trigo e até 10 milhões de toneladas de milho.

Lissitsa também disse que a baixa produção de trigo pode levar a uma certa escassez de grãos para consumo local, o que pode levar a restrições às exportações de trigo da Ucrânia. "Existe um grande perigo", disse.

Ele afirmou que a discussão esperada sobre uma proibição de exportação começaria em maio, com as autoridades provavelmente sendo pegas de surpresa com a baixa quantidade semeada.

Lissitsa disse que a invasão russa no final de fevereiro do ano passado foi a principal razão para a queda. Faixas de terra no leste, sul e norte do país foram ocupadas ou danificadas pelas hostilidades da guerra.

Os ataques russos às instalações de energia ucranianas levaram a uma escassez generalizada de energia e apagões para milhões de pessoas em todo o país.

Denys Marchuk, vice-presidente do Conselho Agrário Ucraniano, disse à televisão ucraniana nesta segunda-feira que a área semeada com milho na Ucrânia pode cair de 30% a 35% em 2023 devido à falta de dinheiro para os agricultores e apagões de eletricidade.

Ele disse que uma área significativa de milho da safra de 2022 ainda estava nos campos e não poderia ser colhida e o baixo preço doméstico do milho não permite que os agricultores recuperem os fundos investidos.

A Ucrânia é um grande produtor global de trigo e milho, mas disse que sua colheita de grãos em 2022 pode cair para cerca de 51 milhões de toneladas, de um recorde de 86 milhões de toneladas colhidas em 2021.

