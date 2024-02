Segurança: Rússia diz estar pronta para oferecer apoio a aliados latino-americanos

Secretário do Conselho de Segurança da Rússia avalia que os EUA aumentarão a pressão sobre países latino-americanos que não satisfazem Washington com suas políticas independentes edit

Sputnik Brasil - O Conselho de Segurança da Rússia garante apoio à segurança de aliados latino-americanos e ressalta o combate à interferência externa e a garantia da soberania.

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizou consultas de segurança com representantes de Nicarágua, Cuba, Venezuela e Bolívia em Manágua, na Nicarágua, e transmitiu a prontidão de Moscou para fornecer apoio abrangente aos seus aliados latino-americanos.

As partes trocaram opiniões sobre questões de segurança regional. "Medidas para combater a interferência externa nos assuntos internos dos Estados soberanos foram discutidas em detalhes", disse o comunicado emitido, nesta terça-feira (27), pelo Conselho de Segurança da Rússia.

"Da nossa parte, estamos prontos para prestar todo o apoio possível e abrangente aos nossos amigos latino-americanos. É necessário reforçar a nossa coordenação nas plataformas internacionais para estarmos ombro a ombro pela igualdade soberana dos Estados, pelo Estado de Direito, pela indivisibilidade da segurança, a inadmissibilidade de interferência nos assuntos internos e para se opor à pressão de sanções ilegais", disse Patrushev.

Patrushev acrescentou ainda que os Estados Unidos aumentarão a pressão sobre vários países latino-americanos que não satisfazem Washington com as suas políticas independentes.

