Sem compaixão, Israel intensifica o holocausto do povo palestino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Mais de 50 bombardeios registrados em Rafah, onde mais de 1,5 milhão de palestinos se encontram refugiados em Rafah.

Israel realiza ataques por ar, terra e mar, num verdadeiro holocausto em busca da solução final.

continua após o anúncio

Pelo menos 48 palestinos foram mortos em ataques aéreos e marítimos israelenses em Rafah durante a noite, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, informa a Al Jazeera..

A planejada ofensiva terrestre de Israel em Rafah “explodirá” as negociações de troca de cativos, disse no domingo o canal de televisão Al-Aqsa, citando um alto líder do Hamas.

continua após o anúncio

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que um ataque militar terrestre exigiria um plano de “segurança” para mais de 1 milhão de pessoas abrigadas em Rafah.

Um carregamento com fornecimento de alimentos para um mês para Gaza está bloqueado no porto de Ashdod, em Israel, afirma o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini.

continua após o anúncio

Os bombardeios israelenses em Gaza mataram pelo menos 28.176 palestinos e feriram outros 67.784 desde 7 de Outubro.​

APOCALIPSE AGORA EM RAFAH, GAZA



Centenas de palestinos feridos, mortos ou em busca de abrigo chegando em hospital.



Mais de 50 bombardeios registrados em Rafah. +1,5 milhão palestinos refugiados em Rafah.



Ataques israelenses por ar, terra e mar. Um holocausto. A solução final. pic.twitter.com/MygOB7gcMO continua após o anúncio February 12, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: