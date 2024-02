Soldado estadunidense ateia fogo ao próprio corpo em frente à embaixada de Israel para não ser cúmplice de um genocídio

Apoie o 247

247 – Um membro da ativa da Força Aérea dos EUA ateou fogo a si mesmo em frente à embaixada israelense em Washington neste domingo em protesto contra a guerra o genocídio promovido pelo estado de Israel contra o povo palestino.

A vítima queimada, que se identificou no vídeo do incidente como Aaron Bushnell, de 25 anos, sucumbiu aos ferimentos na noite de domingo, segundo a jornalista independente Talia Jane, que postou nas redes sociais que está em contato com a família de Bushnell. Suas últimas palavras foram "Palestina livre". Bushnell disse que não queria ser cúmplice de um genocídio. Confira:

⚡ 🇺🇲US ARMED FORCES MAN SETS HIMSELF ON FIRE - Video pic.twitter.com/Ozsj4gmotg — Megatron (@Megatron_ron) February 26, 2024

