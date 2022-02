Submarino nuclear dos EUA foi detectado nas águas territoriais da Rússia, diz Moscou

Apoie o 247

Sputnik - Submarino dos EUA ignorou o aviso para deixar as águas territoriais da Rússia, anunciou neste sábado (12) o Ministério da Defesa russo.

No sábado (12) foi detectado um submarino nuclear dos EUA da classe Virginia perto da ilha Urup, arquipélago das Curilas, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

"[...] Às 10h40 [horário de Moscou, ou 02h40, no horário de Brasília], foi detectado um submarino de classe Virginia da Marinha dos EUA na área das manobras programadas da Frota do Pacífico, nas águas territoriais da Federação da Rússia, perto da ilha de Urup, no arquipélago das Curilas", indicou o órgão do governo russo.

O ministério relatou que foi transmitida à tripulação americana uma mensagem no idioma inglês e russo: "Vocês estão em águas territoriais da Rússia. Emerjam imediatamente!". No entanto, a exigência russa foi ignorada.

"Em conformidade com os documentos orientadores sobre a defesa das fronteiras marítimas da Federação da Rússia, a tripulação da fragata Marshal Shaposhnikov da FP [Frota do Pacífico] aplicou os meios apropriados", continuou o Ministério da Defesa russo.

