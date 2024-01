Trump abre vantagem sobre Biden em pesquisa para presidência dos EUA. Eleitores criticam polarização

Apoie o 247

Sputnik - Uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos entre segunda-feira (22) e quarta-feira (24), mostrou que o ex-presidente Donald Trump está à frente do presidente Joe Biden por seis pontos percentuais.

A pesquisa envolveu 1.250 adultos norte-americanos e apontou Trump liderando Biden por 40% a 34%, respectivamente, com o restante da porcentagem representando eleitores inseguros ou planejando votar em outra pessoa ou em ninguém. A sondagem teve margem de erro de três pontos percentuais.

A vantagem de seis pontos de Trump manteve-se mesmo quando os entrevistados tiveram a opção de votar em candidatos terceiros, incluindo o ativista Robert F. Kennedy Jr., com Trump obtendo 36% de apoio, Biden 30% e Kennedy 8%.

O resultado representou um ganho para o republicano após a pesquisa com as mesmas características, que foi realizada no início deste mês, ter mostrado Trump e Biden empatados. Apesar da tendência ao ex-presidente, cerca de 67% dos entrevistados disseram estar "cansados de ver os mesmos candidatos nas eleições presidenciais e querem alguém novo". Ainda assim, apenas 18% disseram que não votariam se Biden e Trump fossem a sua escolha.

Pouco mais de metade dos entrevistados disseram estar insatisfeitos com o sistema bipartidário dos EUA, com apenas um em cada quatro satisfeito com ele.

"Os independentes não têm realmente voz. Personagens polarizadores geralmente ocupam o primeiro lugar e isso é um pouco triste para o nosso país", disse Whitney Tallarico, 33 anos, consultora entrevistada em Washington, acrescentando que se tiver que votar em Biden ou em Trump, afirmou que "provavelmente optará por um terceiro".

Ao mesmo tempo, 70% dos entrevistados – incluindo cerca de metade dos democratas – concordaram com a afirmação de que Biden não deveria tentar a reeleição. Já 56% responderam à pesquisa que Trump não deveria concorrer, incluindo cerca de um terço dos republicanos, relata a mídia.

A agência ainda ressalta que Biden tem sido oprimido pela opinião generalizada de que, aos 81 anos, é demasiado velho para o cargo.

Três quartos dos questionados concordaram com a afirmação de que Biden era demasiado velho para trabalhar no governo, enquanto metade disse o mesmo sobre Trump, que aos 77 anos também estaria entre os líderes mais velhos dos EUA de sempre se regressasse à Casa Branca.

Pouco mais da metade dos democratas considerava Biden muito velho, enquanto um terço dos republicanos via Trump dessa forma.

