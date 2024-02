Tucker Carlson: "Vladimir Putin está aberto ao diálogo na busca da paz com a Ucrânia"

No entanto, Carlson observou que quanto mais o conflito se arrastar, menos incentivo Putin terá para aceitar os termos do Ocidente edit

Sputnik – O presidente russo Vladimir Putin está aberto a um acordo de paz na Ucrânia, disse o jornalista americano Tucker Carlson durante um discurso na Cúpula Mundial de Governos, nesta segunda-feira (12), em Dubai. A informação foi divulgada pela Sputnik Brasil em 12 de fevereiro de 2024.

No entanto, Carlson observou que quanto mais o conflito se arrastar, menos incentivo Putin terá para aceitar os termos do Ocidente. Carlson salientou que a duração do conflito pode influenciar a disposição de Putin em aceitar as propostas do Ocidente. Quanto mais tempo se passar, menor a probabilidade de um acordo sob os termos ocidentais.

