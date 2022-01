Covid-19: Unicef aponta “erosão” e retrocesso de uma década no ensino do Brasil

Apoie o 247

247 - A Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgou neste domingo (23) um informe que revela o cenário devastador na educação mundial após o impacto da pandemia de Covid-19. Uma geração inteira será profundamente afetada pelo fechamento de escolas nos últimos dois anos no mundo, com perdas “quase irrecuperáveis”, diz o documento.

Em relação ao Brasil, a organização que é um braço da ONU aponta “erosão” e danos “severos” no setor, com retrocesso de quase uma década em disciplinas como português e matemática para os alunos que estudaram à distância ou ficaram sem aulas. A expectativa é de que dez por cento dos alunos jamais voltarão à escola e que estudantes tenham aprendido apenas um quarto do que teriam nas aulas presenciais.

Os exames estaduais de São Paulo em 2021 mostram perdas de aprendizado em todos os níveis, com os alunos pontuando abaixo das provas de 2019 em cada série, com maiores perdas para os alunos mais jovens, informa o jornalista Jamil Chade, que traz os dados do relatório em sua coluna no UOL .

Há ainda informações sobre o impacto na leitura, participação dos alunos, evasão escolar e até doenças como ansiedade e depressão. Para chegar a essas conclusões, o Unicef usou estudos da Seduc-SP, Fundação Lemann, o Instituto Natura e o Datafolha.

