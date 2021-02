Xi Jinping declara completa vitória da China contra a pobreza

247 - O presidente da República Popular da China, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central, disse que a pobreza absoluta foi erradicada no país mais populoso do mundo.

Xi fez o anúncio enquanto discursava em um grande encontro realizado em Pequim para marcar as conquistas do país na redução da pobreza e homenagear pessoas que se destacaram nessa luta.

Nos últimos oito anos, os últimos 98,99 milhões de residentes rurais empobrecidos que viviam abaixo da linha de pobreza atual foram todos retirados da pobreza. Todos os 832 municípios e 128 mil povoados pobres superaram essa condição, informa a Xinhua.

