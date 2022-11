Xi Jinping enfatiza construção da comunidade Ásia-Pacífico de futuro compartilhado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou na última sexta-feira (18) a necessidade de seguir o espírito da família Ásia-Pacífico, cuidar uns dos outros como passageiros do mesmo barco e caminhar firmemente em direção a uma comunidade Ásia-Pacífico de futuro compartilhado.

Ele fez as observações ao se dirigir à 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, na Tailândia.

Na ocasião, Xi Jinping pediu a construção de uma Ásia-Pacífico de paz e estabilidade, destacando a importância crítica do respeito mútuo, solidariedade e cooperação e da consulta entre todas as partes para o maior denominador quando algo acontecer.

O presidente chinês enfatizou a necessidade de assegurar que o desenvolvimento seja para o povo e pelo povo e que seus frutos sejam compartilhados entre o povo, e pediu esforços para promover a prosperidade para todos na Ásia-Pacífico e para garantir uma Ásia-Pacífico limpa e bonita.

Xi Jinping também enfatizou a necessidade de melhorar a cooperação econômica e técnica; de acelerar o desenvolvimento digital e verde coordenado; de promover a transição e a melhora das estruturas de energia, recursos, indústrias e consumo; e de promover o desenvolvimento econômico e social verde.

Ele ainda disse que Beijing está considerando a realização do terceiro Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional no próximo ano para dar um novo impulso ao desenvolvimento e prosperidade na Ásia-Pacífico e no mundo em geral.

