Globo inclui nota do 247 em reportagem sobre Wikipédia, mas omite informações essenciais sobre ação política e parcial de Padula

247 – O jornal O Globo, que publicou reportagem sobre a ação arbitrária de um editor da Wikipédia, que classificou o Brasil 247 e outros veículos de comunicação como "fontes não confiáveis" na plataforma, incluiu parcialmente um posicionamento do 247 em sua reportagem, mas omitiu informações essenciais enviadas à redação.

"O 'Brasil 247' enviou ao GLOBO um posicionamento sobre sua inclusão na lista de fontes não confiáveis da Wikipédia acusando editores da plataforma de militância política. `Estamos avaliando as providências judiciais cabíveis e também comunicando o caso à Wiki Foundation, uma vez que tal iniciativa fere frontalmente o princípio de neutralidade defendido pela plataforma', afirmou o portal", aponta o texto incluído na reportagem.

A íntegra da nota enviada, no entanto, é mais extensa. Leia abaixo:

Em atenção à reportagem "Em ano eleitoral, Wikipédia vira 'campo de guerra' para edições de biografias de políticos", publicada no dia 20 de março, esclarecemos que o editor da plataforma digital citado como fonte pelo Globo, Fernando Padula, atua como militante político da campanha presidencial de Ciro Gomes e fez edições na Wikipédia para favorecer a página do Brasil Paralelo , uma plataforma de vídeos que foi acusada pela CPI da Covid de disseminar fake news sobre a pandemia.

Portanto, não se trata de fonte com isenção e credibilidade para determinar que veículos de comunicação devem ser considerados ou não fontes confiáveis na Wikipédia. Sua decisão arbitrária, acompanhada por perfis anônimos, foi rechaçada pela Associação Brasileira de Imprensa , pela chapa de Cristina Serra e Helena Chagas e pela chapa de Octavio Costa e Regina Pimenta , que também disputam a ABI, assim como pelo presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital , Florestan Fernandes Júnior, e pelo coordenador do Grupo Prerrogativas , Marco Aurélio de Carvalho.

Estamos avaliando as providências judiciais cabíveis e também comunicando o caso à Wiki Foundation, uma vez que tal iniciativa fere frontalmente o princípio de neutralidade defendido pela plataforma.

Mesmo ciente da ação política de Padula pró-Ciro e em favor do Brasil Paralelo, acusado pela CPI da Covid de disseminar fake news sobre a pandemia, o Globo manteve na sua reportagem a apresentação positiva do wikipedista. "Dentro deste universo, há um alto escalão formado por 56 administradores, escolhidos pela comunidade por sua boa reputação e imparcialidade na edição dos textos, que dão a palavra final sobre as versões. Entre esses administradores está Rodrigo Padula, que também coordena projetos voltados para educação da plataforma", aponta a reportagem do Globo. O que as reportagens do 247 demonstram de forma inequívoca é que Padula não atua com imparcialidade.

