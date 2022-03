ABI Luta pela Democracia repudia decisão político-partidária da Wikipédia Brasil contra a mídia independente

Apoie o 247

ICL

247 – A chapa ABI Luta pela Democracia, liderada pelos jornalistas Octavio Costa e Regina Pimenta e que disputará as próximas eleições da Associação Brasileira de Imprensa, marcadas para o dia 29 de abril, também condenou a captura da Wikipédia por interesses político-partidários no Brasil , depois que um militante da campanha presidencial de Ciro Gomes, o ativista Rodrigo Padula, liderou uma ação para classificar o Brasil 247 como "fonte não confiável" e anunciou que outros veículos serão colocados em revisão. Confira, abaixo, a íntegra da nota:

Coerente com seus princípios e prática de defesa de uma comunicação verdadeiramente democrática, a chapa ABI Luta pela Democracia manifesta apoio ao 247 em sua luta contra a Wikipédia, que o classificou como fonte não confiável para buscas em sua plataforma. Outros portais progressistas, como DCM e Fórum estão sob análise para tal categorização.

Pelo que foi apurado, a atitude tem objetivos políticos, originada pela ação de moderadores com intenção de bloquear, pela manipulação, o acesso da sociedade a uma informação pluralista e equilibrada. O procedimento é ainda mais grave por vir à tona no contexto das eleições para presidência do Brasil, em que a informação livre terá papel fundamental para a derrota do fascismo e a vitória da candidatura democrática.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalismo tem que ser livre em todas as suas formas. Nelas ocupa lugar especial o contraponto fundamental realizado pela multiplicidade de plataformas progressistas. A censura é marca de um passado execrável, a que não admitimos retornar. A manipulação e o cancelamento político são atos inspirados no fascismo recente, cuja existência na Wikipédia rechaçamos veementemente.

Octávio Costa e Regina Pimenta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chapa ABI Luta pela Democracia

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE