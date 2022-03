Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, diz que manipulação da Wikipédia fere a liberdade de expressão

Apoie o 247

247 – O jurista Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, condenou a ação liderada pelo ativista Rodrigo Padula, ativista digital e militante da campanha presidencial de Ciro Gomes, para classificar o Brasil 247 como uma "fonte não confiável" de notícias na plataforma. "O Brasil 247 reúne alguns dos mais premiados jornalistas da imprensa brasileira, tem um conselho editorial formado por grandes intelectuais, do qual me orgulho de fazer parte, e tem prestado grandes serviços à população brasileira".

Marco Aurélio afirma que a Wikipédia é conceitualmente uma grande iniciativa, que visa promover o conhecimento, mas que precisa ser protegida da ação de pessoas com má intenção. Reportagens do Brasil 247 demonstraram que a Wikipédia está sendo capturada por interesses políticos e econômicos no Brasil.

O Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe de editores, colunistas e comentaristas formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Hildegard Angel , Cynara Menezes , Marcelo Auler, Gustavo Conde, Milton Blay, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

O principal responsável pelo ataque ao 247, Rodrigo Padula, está claramente vinculado a uma campanha presidencial : a do pedetista Ciro Gomes.

