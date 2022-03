Militante cirista que manipula a Wikipédia ameaça Rodrigo Neves e ataca Marcelo Freixo

Rodrigo Padula, que coordenou ataque à mídia independente, reagiu à aproximação dos dois políticos do Rio de Janeiro com o ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 – O militante cirista Rodrigo Padula, que coordenou um ataque à mídia independente dentro da Wikipédia, ao lado dos perfis anônimos "Liquet" e "Theys York" , numa ação política que corrompeu os princípios da plataforma e classificou o Brasil 247 como "fonte não confiável", decidiu partir para o ataque direto contra políticos que se aproximam do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ontem, quando Rodrigo Neves e Marcelo Freixo participaram de um ato político que marcou o centenário do PCdoB e demonstraram apoio a Lula, Padula, que faz campanha por Ciro Gomes, reagiu imediatamente. No caso de Rodrigo Neves, filiado ao PDT, o mesmo partido de Ciro, o tom foi de ameaça. "Espero que tenha a decência de não se juntar a Lula. Você teve que sair do PT para ser reeleito em Niterói, estando no PDT apoiando Lula, terá campanha contra você em Niterói e por todo Rio", disse ele. Confira:

Espero que tenha a decência de não se juntar a Lula. Você.teve que sair do PT para .ser.reeleito em Niterói, estando no PDT apoiando Lula, terá campanha contra vc em Niterói e por todo rio. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 27, 2022

Em relação a Freixo, Padula disse que ele perderá as eleições por ter escolhido o "lado errado" – o de Lula, e não o de Ciro Gomes – o que deixou clara a parcialidade do wikipedista. Tal postura adotada nas redes sociais, quando transportada à Wikipédia, fere os princípios da plataforma, que defende a premissa da neutralidade. Confira também o ataque a Freixo:

Você vai perder, abraçou o lado errado! — Rodrigo Padula (@rodrigopadula) March 26, 2022

A iniciativa de Padula contra a mídia independente na plataforma foi condenada pela Associação Brasileira de Imprensa e pelas duas chapas que concorrem à sua sucessão, bem como pelo coordenador do grupo Prerrogativas , Marco Aurélio de Carvalho, e pelo presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital , Florestan Fernandes Júnior, por representar um ataque ao jornalismo e à liberdade de expressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais sobre o Brasil 247:

O Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe de editores, colunistas e comentaristas formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Hildegard Angel , Cynara Menezes , Marcelo Auler, Luís Costa Pinto, Gustavo Conde, Milton Blay, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: