Classificação do 247 como "não confiável" na Wikipédia foi feita por cirista que erra no português e por dois perfis anônimos

247 – A manipulação da Wikipédia por um militante da campanha de Ciro Gomes, revelada em reportagens recentes do Brasil 247 , ganha contornos cada vez mais absurdos. Ao ser questionado pelo editor do Brasil 247, Leonardo Attuch, sobre quantos wikipedistas foram responsáveis pela classificação, o cirista Rodrigo Padula primeiro afirmou que não há quórum mínimo para tais discussões. Disse isso porque sabe que as discussões na plataforma ficam registradas nos sistemas. Depois, ao ser questionado sobre quais foram os outros wikipedistas que participaram da decisão, Padula tropeçou na própria língua portuguesa, ao dizer que a "Wikipédia presa (sic) pelo anonimato e sigilo de suas informações". Ao ser corrigido por Attuch, postou que quem corrige a gramática dos outros "é mala", quando havia errado na ortografia do verbo prezar.

Mesmo sem dominar a língua portuguesa, Padula classificou o Brasil 247 como "fonte não confiável", numa decisão que interessa aos grandes grupos da mídia corporativa. A discussão pública na Wikipédia foi proposta por um perfil anônimo, de um usuário que se apresenta como "Liquet" . A proposta foi contestada por outros usuários, mas referendada por Padula e por outro usuário anônimo que se apresenta como "Theys York" . Padula não respondeu se "Liquet" ou "Theys York" têm algum conhecimento na área da comunicação ou de conceitos como liberdade de expressão. Antes disso, numa entrevista gravada por Joaquim de Carvalho , Padula mentiu ao dizer que a decisão ocorreu por consenso – o que a própria discussão pública , e de quórum extremamente limitado, demonstra ser falso.

Confira, abaixo, a discussão promovida por Attuch no Twitter sobre o caso:

A pergunta que incomoda tanto o @rodrigopadula, militante cirista que manipula a @wikipt: quantos editores da Wikipédia, além de você, participaram da discussão que classificou o @brasil247 como “fonte não confiável”? — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 26, 2022

O principal responsável pelo ataque ao 247, Rodrigo Padula, está claramente vinculado a uma campanha presidencial : a do pedetista Ciro Gomes.

