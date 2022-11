Copa aquece mercado de apostas. Bet365 é uma das casas preferidas

Apoie o 247

A Copa do Mundo já começou, a Seleção Brasileira venceu seu primeiro compromisso – contra a Sérvia por 2 x 0 – e o fervor de milhões de torcedores pelo mais popular esporte do planeta só aumenta entre os brasileiros.

Muitas pessoas já ocupam as ruas das principais cidades do País com suas camisas verde e amarelas, mas vários torcedores também têm optado pelas cores preto ou vermelho, para não serem confundidos com apoiadores do derrotado presidente Jair Bolsonaro

A esperança pela conquista do hexacampeonato parece ter aumentado bastante depois dos tropeços de seleções poderosas como Alemanha e Argentina e a ótima apresentação do Brasil contra os sérvios, principalmente no segundo tempo da partida da estreia, deixou a torcida ainda mais otimista.

Um segmento que já vinha em alta no País – o de apostas esportivas pela internet – também registra um aumento exponencial nos negócios pelo menos desde a semana anterior ao começo do Mundial do Catar. Mais de 200 empresas do ramo já operam no mercado brasileiro, um dos mais visados por gigantes mundiais como, por exemplo, a sportingbet e a bet365, maiores do planeta no setor de bookmakers.

Tais casas de apostas oferecem a possibilidade de lances em dezenas de eventos esportivos e de cassino todos os dias e em nosso País o volume de negócios supera a R$ 10 bilhões anuais. A evolução tem sido muito rápida, pois a legalização da atividade só ocorreu no final de 2018, com a aprovação pelo Congresso Nacional e sanção pelo então presidente da República Michel Temer.

Como ainda falta ocorrer a regulamentação em estados e municípios, a perspectiva do trade de apostas é que o volume de negócios até duplique a curtíssimo prazo. Alguns fatores como a imensa população brasileira e a paixão pelos esportes entre os brasileiros tornam o gigante da América Latina um nicho dos mais cobiçados pelas empresas internacionais nos próximos anos.

Outro ponto que tem favorecido bastante as apostas pela internet é o avanço da tecnologia de aparelhos de telefonia móvel, que permite que a pessoa aposte onde e quando desejar, mesmo em um ônibus, por exemplo, ou em horas de lazer em parques ou praias. O Brasil, como se sabe, está entre os países com maior número de usuários nas mãos de sua população, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão, segundo as últimas pesquisas.

O futebol, é claro, é o carro-chefe de casas de apostas como a Bet 365 e a sportingbet, que têm milhões de clientes em todo o planeta. O usuário pode apostar no resultado de uma partida, no placar de primeiro tempo ou final e mesmo em quem será o campeão de um torneio.

No caso da própria Copa do Mundo do Catar, o Brasil tem sido o favorito para levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial, seguido pela Argentina – surpreendentemente derrotada de virada pela Arábia Saudita por 2 x 1 na estreia -, França, Inglaterra e Alemanha nas casas de apostas nacionais e estrangeiras.

Tais empresas também possibilitam aos clientes apostarem em outro esportes como basquete – com destaque absoluto para a NBA americana -, vôlei, Brazil futebol, Fórmula 1, tênis, hóquei e muito mais. Os apostadores mais jovens são aficionados em especial pelos chamados e-games (jogos de computador), que organizam competições internacionais com dezenas de participantes de vários países e idiomas.

Se a pessoa não quiser caminhar pelos eventos esportivos oferecidos por estas empresas, pode também optar por um típico jogo de cassino como pôquer, roleta ou nas máquinas caça-níqueis. Os cassinos virtuais são muito seguros do ponto de vista de tecnologia de defesa contra fraudes e hackers e já têm muitos fãs famosos espalhados pelo mundo. É o caso, por exemplo, do ex-jogador da Seleção Brasileiro e grande artilheiro Ronaldo Nazário, atualmente gestor da SAF do Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte. Ronaldo “Fenômeno” costuma participar de mãos de pôquer presenciais ou virtuais.

Para poder fazer apostas pela internet uma pessoa tem de ser maior de idade e as grandes empresas do segmento no Brasil e no exterior não permitem, por medida de segurança, que mais de uma pessoa por grupo familiar faça o cadastramento e abra uma conta num mesmo bookmaker.

A propósito, a conta em uma casa de apostas pode ser aberta no próprio site da empresa, com o preenchimento de alguns dados pessoais de praxe e informações bancárias. No momento do cadastramento a pessoa indica qual a forma de depósito de sua preferência – podem ser cartões de crédito, moedas virtuais e mesmo boletos bancários. Sempre que possível a casa fará os pagamentos de apostas bem-sucedidas pelo mesmo meio determinado pelo usuário para os depósitos.

O iniciante tem logo acesso a uma promoção que “turbinará” seu lance de abertura, pois por meio do chamado bônus de boas-vindas terá como dobrar o valor de sua primeira aposta até um teto, que tanto na bet365 quanto na sportingbet é de R$ 200 no caso dos clientes brasileiros.

Nos bookmakers existe um sistema de cotações (odds), pelo qual a pessoa pode saber quanto ganhará caso faça uma aposta em um determinado clube ou atleta de uma competição. Obviamente, quanto mais favorito for um time em um confronto, menos a pessoa ganhará caso aposte nele e seja vitorioso. No caso de um azarão – como a Arábia Saudita, que surpreendentemente derrotou a poderosa Argentina na estreia na Copa do Mundo – o retorno de uma aposta bem-sucedida será muito maior para o jogador.

Para apostar por meio de um celular – smartfones e tablets estão incluídos nesta opção – o candidato a jogador deve baixar o aplicativo gratuitamente pela própria internet. Os apps são normalmente de fácil navegação, muito intuitivos e de bom gosto. Isto garante a mesma qualidade que é obtida em uma aposta por meio de um computador pessoal (PC) ou notebook, por exemplo.

Casas como a Unibet e a bet365 têm serviços de apoio ao usuário totalmente disponível no idioma português, entre muitos outros. A pessoa pode tirar suas dúvidas ou fazer alguma reclamação, quando for o caso, por meio de um chat online 24 horas, telefone ou e-mail.

Sempre que possível a pessoa interessada em apostar deve optar por uma empresa com mais tempo no mercado internacional e que tenha licenciamento para suas operações em mais de um país.

