Plataforma XLNTrade - Revisão do corretor

A XLNTrade é uma corretora que permite negociar em mais de 200 instrumentos de negociação. Antes de começar a usar a plataforma, é conveniente saber como ela funciona, quais condições de negociação ela se aplica e suas ferramentas. Essas informações ajudarão você a decidir usar a corretora e saber mais sobre todas as suas funcionalidades.

Além disso, como sempre dizemos, é importante saber se a XLNTrade é uma plataforma segura e licenciada para oferecer seus serviços de investimento e negociação legalmente. Esse aspecto é de grande importância, por isso também o analisaremos em nossa revisão.

Aqui está uma tabela com a composição básica do XLNTrade:

🎯 Nome do corretor XLNTrade

💻 Plataformas de lucro

🏅 Licença FSA

🌍 Idiomas inglês, espanhol, francês e italiano

💶 Depósito mínimo 100$

💻 Conta de demonstração Sim

✅CFD Sim

💳 Opções de depósito e saque Cartão, carteiras eletrônicas, transferência bancária

Como você pode ver, é um corretor muito completo. Em nosso guia, explicaremos todos os ativos que oferece para negociar, suas comissões e quais plataformas disponibiliza aos investidores para negociar CFDs.

Como funciona a XLNTrade

XLNTrade é uma plataforma de negociação que permite negociar CFDs. A corretora oferece uma experiência de negociação completa por meio de sua plataforma simples, intuitiva e fácil de usar. Portanto, estamos falando de uma corretora que também é acessível a investidores iniciantes, novatos ou inexperientes.

A plataforma oferece aos seus usuários cadastrados todas as informações financeiras necessárias para poder investir nos diferentes ativos disponíveis na corretora. Portanto, você será informado a todo momento das notícias e de tudo o que acontece nas diferentes bolsas de valores.

Como mencionamos, a XLNTrade é uma corretora de CFD, portanto, você pode investir através deste instrumento de investimento derivativo nos múltiplos ativos oferecidos pela corretora: moedas, ações, commodities, criptomoedas e índices. Portanto, uma plataforma completa para todos aqueles investidores que desejam operar através de Contratos por Diferença.

O XLNTrade é seguro?

Sem dúvida, um dos aspectos mais importantes a analisar quando falamos de qualquer corretora é a segurança e licença do site. Como sempre dizemos, é fundamental verificar quais regulamentações a corretora possui antes de começar a operar em sua plataforma. A negociação em plataformas sem licenças e regulamentos oficiais pode colocar em risco todo o nosso capital investido.

A XLNTrade é administrada pela Wanakena Ltd e pela Securcap Securities Limited. Wanakena é uma entidade europeia registrada em Nicósia, Chipre, com o número de registro 379327. Por sua vez, a Securcap Securities Limited é uma entidade internacional registrada nas Seychelles, com o número de registro 8416993-1.

A corretora também é licenciada pela Seychelles Financial Services Authority com o número de registro SD012. Portanto, podemos dizer que a corretora é regulamentada e possui licença oficial para oferecer seus serviços financeiros. É, portanto, uma plataforma de negociação confiável e segura.

Ativos disponíveis na XLNTrade

Continuamos esta revisão da plataforma XLNTrade analisando os ativos que ela disponibiliza para seus investidores negociarem nas bolsas de valores.

A XLNTrade oferece aos traders a possibilidade de negociar diferentes ativos e produtos através de CFDs (Contracts For Difference). Além disso, também possui diferentes tipos de alavancagem, dependendo de cada tipo de posição de abertura, que variam de acordo com o enquadramento legal de cada uma delas.

Os ativos nos quais você pode negociar na plataforma XLNTrade são os seguintes:

· Ações

· Matérias primas

· Índices

· criptomoedas

· Câmbio

Todos esses ativos estão divididos em cerca de 100 mercados diferentes. Portanto, se você é um investidor interessado em negociar em plataformas com uma grande variedade de bolsas de valores disponíveis, a XLNTrade é uma opção muito interessante.

Plataforma de negociação

Sem dúvida, um dos aspectos mais importantes de uma corretora para analisar é a plataforma que oferece aos seus investidores para operar e negociar. Com o XLNTrade não será necessário baixar nenhum aplicativo ou programa web, você poderá acessar a plataforma de investimentos a partir do seu navegador.

O site XLNTrade é totalmente otimizado para PC e versões móveis. Desta forma, poderá aceder e abrir posições a partir do conforto do seu navegador favorito e sem ter de descarregar nada para o seu computador.

Além disso, se você deseja otimizar sua experiência, pode baixar o aplicativo XLNTrade para o seu celular. Um aplicativo para smartphone disponível para iOS e Android. Dessa forma, você pode investir profissionalmente a partir de qualquer dispositivo móvel.

A plataforma XLNTrade opera através do site PROfit, uma plataforma de investimento muito popular e difundida entre os melhores corretores de negociação. Assim, ao registar-se na XLNTrade terá acesso ao PROfit web, para aceder a partir do seu navegador, e ao PROfit mobile, a aplicação para operar a partir do seu smartphone. A seguir, contamos as características de cada um deles com mais detalhes:

Lucro

Como acabamos de comentar, a XLNTrade possui a plataforma PROfit para oferecer seus serviços de investimento aos seus usuários. É uma plataforma de negociação muito fácil de usar que fornece todas as ferramentas que os usuários precisam para poder entrar nos mercados financeiros.

Com ele, os comerciantes poderão negociar a partir de qualquer navegador da web. Basta fazer login no site e começar a desfrutar de todas as informações gráficas, eventos e preços em tempo real das diferentes bolsas de valores.

O site PROfit da XLNTrade incorpora uma ampla variedade de ferramentas de negociação e notícias, bem como suporte técnico. Portanto, as vantagens proporcionadas pela plataforma são:

· Você não precisa baixar nenhum software

· Comece a negociar com um simples clique

· Suporte 24 horas por dia, 6 dias por semana, diretamente da plataforma

· Não há cotações

· Execução de negociação instantânea

· Sistema gráfico avançado

· Notícias atualizadas em tempo real

· Funções específicas para iniciantes e traders profissionais

· Diferentes opções gráficas

· Grande variedade de ferramentas analíticas

· Mercado e ordens pendentes

Lucro Móvel

Como mencionamos anteriormente, o XLNTrade também possui um aplicativo para investir em qualquer smartphone, seja Android ou iOS. Dessa forma, os usuários poderão acessar os mercados globais com a conveniência de fazê-lo a partir de seu smartphone.

Com o aplicativo móvel PROfit XLNTrade, você pode criar pedidos, monitorar movimentos de preços em tempo real, receber notícias atualizadas e realizar análises de mercado. Você só precisa ter uma conexão com a internet.

Com o aplicativo móvel XLNTrade PROfit você pode:

· Negocie os mercados de ações a qualquer hora, em qualquer lugar

· Com um único clique, abra posições

· Negociação são diferentes tipos de ordens

· Atualizações e análises de mercado atualizadas

· Preços, cotações e gráficos em tempo real

· Suporte multilíngue sempre disponível

Ferramentas para investir em XLNTrade

É importante que antes de negociar na XLNTrade você saiba quais ferramentas e recursos a corretora disponibiliza para seus usuários cadastrados. Desta forma, você saberá se ele atende a todos os seus requisitos.

A XLNTrade oferece aos seus usuários diversas funcionalidades para que possam realizar, de forma simples, análises e previsões dos diferentes ativos e seu preço de negociação. Para isso, a XLNTrade coloca à sua disposição 5 ferramentas profissionais. Estes são:

Gráficos: é exibido um gráfico com a relação entre o tempo e o preço de um determinado ativo.

Tendências: permite analisar e entender a tendência de preço de um determinado ativo nas últimas horas.

Calendário econômico: mostra os possíveis eventos que podem influenciar o preço de um ativo. Dessa forma, os traders podem antecipar a flutuação futura do preço de listagem.

Autochartist: Sem dúvida, esta é uma das ferramentas estrela do XLNTrade. É responsável por automatizar, prever, reportar e fornecer dados relevantes sobre o comportamento dos mercados. Dessa forma, os investidores poderão ter acesso a uma espécie de consultor financeiro robótico, pelo simples fato de estarem cadastrados na corretora.

Custos e comissões

Outra questão que é importante saber antes de decidir usar uma corretora são os custos e comissões que a plataforma aplica para operar com ela. Ao acessar o site deles, você poderá ter mais detalhes de cada um dos spreads aplicados. Vamos discutir o resto das taxas.

Levando em consideração a taxa estabelecida em sua rolagem, você deve saber que 0,5% são aplicados para criptomoedas e 0,2% para o restante dos ativos que estão disponíveis em sua plataforma.

Outra taxa que se aplica é a taxa de inatividade. No caso de uma conta não ser movida por mais de 3 meses, o corretor se reserva o direito de cobrar uma taxa trimestral de $ 500.

A XLNTrade também possui um sistema de liquidação de margem. Portanto, caso o saldo do trader chegue a zero, todas as suas posições serão fechadas, evitando assim o acúmulo de dívida do investidor.

Bônus XLNTrade

Uma das vantagens oferecidas pela corretora XLNTradeé, sem dúvida, seu sistema de bônus. Isso funciona de tal forma que ao abrir sua conta na plataforma, durante as primeiras 5 operações você não perderá dinheiro.

Isso significa que, se seus investimentos falharem e suas previsões estiverem erradas, o dinheiro que você investiu será devolvido à sua conta, para que você não perca nenhum capital. Se, em vez disso, as operações forem bem-sucedidas, você receberá 100% dos lucros gerados.

Sem dúvida, um recurso que é mais valorizado e amado pelos investidores iniciantes, que ainda não têm experiência suficiente. Além disso, a XLNTrade oferece um bônus de 100% para o primeiro depósito, desde que não exceda $ 1.000.

Métodos de depósito e retirada XLNTrade

Nesta seção, discutiremos os diferentes métodos de depósito e retirada da XLNTrade. O corretor permite que você faça depósitos de fundos através de transferência bancária, Visa e Mastercard. Também permite fazê-lo através de carteiras virtuais.

Se, por outro lado, o que pretende é levantar o seu dinheiro, pode fazê-lo diretamente na sua conta bancária ou na sua carteira virtual. Neste ponto, vale ressaltar que a XLNTrade não cobra nenhuma taxa de depósito ou retirada. Claro, você deve ter em mente que o valor mínimo é de US $ 100.

Como você pode ver, a corretora oferece uma ampla variedade de métodos de saque e depósito, facilitando para seus usuários negociar em sua plataforma online.

Comentários XLNTrade

Ao procurar referências de uma corretora, é normal recorrer às opiniões que outros usuários e traders fizeram sobre a plataforma. Isso pode nos dar uma ideia do que pensam os investidores que já experimentaram a corretora e qual tem sido sua experiência.

Se fizermos uma pesquisa na internet, podemos encontrar comentários maioritariamente positivos, onde se valoriza a facilidade de utilização da plataforma de negociação, a vasta gama de ativos a investir e a proteção dos primeiros 5 investimentos.

No entanto, também encontramos algumas opiniões negativas, embora em menor quantidade. Entre eles encontramos opiniões que reclamam que os spreads são um pouco altos e que certas carteiras virtuais como a Skrill não podem ser usadas para fazer o depósito.

Conclusões

Nesta revisão, analisamos todos os recursos e ferramentas do corretor XLNTrade. Desta forma, pudemos determinar que é uma plataforma de negociação confiável e legal e que oferece uma plataforma de investimento mais profissional com um grande número de ferramentas avançadas.

A partir da XLNTrade é também de salientar o grande número de ativos que permite operar com CFDs. Sem dúvida uma grande oferta que lhe permitirá criar a sua própria carteira de investimentos muito variada. Um conselho que nós da Bolsa24 sempre recomendamos.

Aproveite os bônus e proteção contra perdas nos primeiros 5 investimentos para entrar no mundo da negociação com uma plataforma profissional.

Perguntas frequentes

XLNTrade é confiável?

Sim, a XLNTrade é oficialmente licenciada pela FSA e a empresa está registrada em Chipre e Seychelles. Portanto, é um corretor legal e seguro.

O que é XLNTrade?

A XLNTrade é uma corretora online que permite investir com CFDs em uma ampla variedade de ativos, como ações, criptomoedas, moedas, commodities e índices.

