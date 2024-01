Pós Rolê: empresa cria solução que promete acabar com a ressaca

Produtora de festas desenvolveu comprimidos com 28 nutrientes para acabar com a ressaca e recuperar o corpo após a ingestão de bebidas alcoólicas. edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A produtora de festas Bora pro Rolê acaba de lançar o Pós Rolê, comprimidos que prometem acabar com a ressaca e recuperar o corpo após a ingestão de bebidas alcoólicas. Com 28 nutrientes, a fórmula exclusiva do Pós Rolê foi desenvolvida para proporcionar uma recuperação completa e rápida, permitindo que as pessoas aproveitem ao máximo suas noites de diversão sem se preocupar com os efeitos indesejados do dia seguinte.

A ressaca é um problema comum e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os sintomas incluem dor de cabeça, náuseas, fadiga, tontura e desidratação, entre outros. Embora não haja uma cura definitiva para a ressaca, com o Pós Rolê é possível minimizar os efeitos ruins e acelerar a recuperação do corpo. "Nossa missão é ajudar as pessoas a aproveitarem suas noites de diversão sem se preocupar com a ressaca no dia seguinte. Desenvolvemos uma fórmula exclusiva com 28 nutrientes que agem diretamente no corpo, proporcionando uma recuperação completa e rápida", afirma Felipe Gouveia, fundador do Bora pro Rolê.

continua após o anúncio

Os comprimidos da Pós Rolê são fáceis de usar e podem ser tomados antes, durante ou após a ingestão de bebidas alcoólicas. A fórmula exclusiva da empresa inclui nutrientes como vitamina C, vitamina B complexa, magnésio, zinco, entre outros, que ajudam a neutralizar os efeitos do álcool no corpo, promovendo a hidratação, a desintoxicação e a recuperação das células danificadas. O Pós Rolê é vendido em frascos de 120 comprimidos. A empresa recomenda que os usuários tomem quatro cápsulas antes de dormir para acordar renovados no próximo dia, resultando em 30 doses por embalagem do produto.

A Pós Rolê acredita que a diversão e o bem-estar devem caminhar juntos. "Nossa missão é proporcionar uma experiência completa, desde a diversão até a recuperação. Queremos que as pessoas aproveitem ao máximo suas noites de festa, sabendo que têm uma solução eficaz para lidar com a ressaca no dia seguinte", destaca Felipe Gouveia.

continua após o anúncio

Os comprimidos da Pós Rolê antirressaca estão disponíveis para compra no site oficial da empresa posrole.com.br e em alguns pontos de venda selecionados, com preço sugerido a partir de R$79,00.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: