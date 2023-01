Warren Bowie and Smith: a corretora ideal para crescer no mundo do trade

Apoie o 247

As opções de corretoras on-line disponíveis atualmente dificultam a escolha de uma. Os usuários estão diante de um excesso de ofertas num contexto de competição entre corretoras para atrair os usuários, então a informação sobre cada uma delas em relação às suas caraterísticas e vantagens é o que os traders buscam para poder escolher. Confiabilidade, transparência, dinâmica, acessibilidade e variedade de ferramentas são elementos que permitem diferenciar uma corretora de outra.

A Warren Bowie and Smith é uma das opções atualmente disponíveis. Com base em cinco características importantes, essa corretora se posiciona como uma das mais escolhidas pelos usuários: confiabilidade, total transparência, depósitos simples, spreads baixos, e um atrativo alavancamento que oferece diversas opções para se ajustar à necessidade dos traders. Neste artigo desenvolvemos sobre suas vantagens e seu funcionamento, para explicar por que, atualmente, essa corretora é uma das mais escolhidas, e quais são os principais benefícios que os usuários observam.

As vantagens são reais, e as possibilidades de se ganhar dinheiro também. Mas a corretora Warren Bowie and Smith se preocupa em fazer com que seus usuários cresçam, ganhem, e estejam protegidos. É por isso que adverte sobre os riscos do trade, e da importância de se conhecer profundamente a corretora antes de começar a investir. “Operar com CDFs é arriscado, e é muito recomendável que se conheça bem suas vantagens e desvantagens antes de começar a operar. Caso não esteja familiarizado ou não tenha experiência, operar com CDFs pode não ser apropriado para você. Leia a isenção de responsabilidade completa sobre o risco.”

Sobre a corretora Warren Bowie and Smith

Uma das características indispensáveis e que não se pode evitar antes de se escolher uma corretora são suas condições de legitimidade e segurança. É necessário conhecer e contar com informações necessárias que respaldem que se está em uma corretora legal, e que suas atividades e serviços são aprovados. A Warren Bowie and Smith se preocupa em garantir que essa situação esteja facilmente disponível para os seus usuários e, de maneira extensa, detalha minuciosamente as condições de segurança da sua plataforma.

A comodidade das operações de trade não só está estreitamente relacionada à variedade de ferramentas de investimento e de análise técnica que pode oferecer uma corretora, mas também à tranquilidade de saber que se está operando em uma plataforma confiável. É por isso que compartilhamos informações extraídas da extensa quantidade de informações fornecidas pela WBS em relação a esse ponto.

As condições de segurança da Warren Bowie and Smith são informações que estão disponíveis em seu site: “Este site é fornecido pela Securcap Securities (UM) Ltd., uma empresa registrada em Maurício, sob a licença número GB20025775, e que opera sob sua marca Warren Bowie and Smith (www.wbandsmith.com) (daqui para frente, “Empresa”, “nós” “nos” ou “nosso” de forma intercambiável). Valorizamos nossa relação com vocês e nos comprometemos a garantir que seus dados pessoais se mantenham seguros a todo momento. As disposições contidas nesta Política de Privacidade (a “Política”) se aplicam a todos os visitantes que recebem os serviços previstos por meio de nossa página e/ou sistemas (os “Serviços”).”

Desse modo, os traders que operam com a WBS têm a garantia de que o fazem em uma plataforma totalmente transparente, segura e confiável.

Benefícios da corretora Warren Bowie and Smith

A Warren Bowie and Smith é a plataforma de investimento ideal para investidores iniciantes e com experiência. As pessoas que têm como objetivo obter lucros por meio do trade têm diante de si uma opção de corretora que conta com uma importante trajetória e experiência no mercado, o que a permitiu desenvolver uma plataforma de investimentos moderna e completa.

Dois dos elementos mais destacados que os traders encontram nessa corretora têm a ver com a ampla variedade de instrumentos de CFD, em combinação com as elaboradas ferramentas de ajuda, que combinados permitem à Warren Bowie and Smith oferecer uma das melhores opções para o trade on-line e aumentar as possibilidades de se ganhar dinheiro através de investimentos. Na WBS, não importa se o trader se trata de um investidor com experiência prévia, já que conta com a possibilidade de desenvolver estratégias de trade bem-sucedidas com a ajuda de uma equipe confiável de profissionais disponíveis.

Então vamos rever: variedade de instrumentos de CFD, ferramentas modernas para realizar os melhores investimentos, e a disponibilidade de uma equipe de profissionais que estão lá para resolver as dúvidas e as perguntas dos usuários são características básicas que permitem diferenciar a WBS em relação a outras corretoras. O objetivo central é que os traders experientes e os investidores que se encontram dando seus primeiros passos contem com as mesmas opções de ganhar dinheiro, de crescer como investidores e de ter uma boa experiência usando essa corretora.

Aprenda com a Warren Bowie and Smith o que são os CFDs e como utilizá-los

Os CFDs são produtos Over the Counter (OTC), que se tratam de contratos por diferenças, ou seja, é um contrato entre as partes que trocam a diferença entre o preço de entrada e o de saída de um ativo, multiplicado pelo número de ações ou índices que acordaram.

Por outro lado, os CFDs fornecem a possibilidade de gerar lucros tanto em mercados em alta quanto em baixa, ou serem utilizados como cobertura para os investimentos em ações. Desse modo, as perdas ou ganhos derivam da diferença entre o preço que foram comprados e os que foram vendidos.

Na página oficial da corretora Warren Bowie and Smith, a informação disponível em relação aos CFDs é ampla, e já vimos porquê. A esse respeito, a WBS indica que “Como corretora on-line de CFDs, oferecemos uma lista exclusiva de instrumentos financeiros como Ações, Moedas, Commodities, Índices e Criptomoedas com diferenciais incrivelmente ajustados e competitivos, inclusive em épocas de grande volatidade.” No mercado financeiro, a volatidade é algo comum. As cotações podem ter tendência de alta ou baixa de um momento para o outro gerado por infinitos fatores econômicos, sociais e políticos, de modo que contar com uma variedade de opções de investimento representa, em última instância, uma importante vantagem para os usuários.

Investir na Warren Bowie and Smith

Os CFDs, de forma resumida, têm a ver com um acordo real para negociar a diferença do valor do ativo entre sua hora de abertura e de fechamento. Portanto, caso você atue como comprador, os benefícios irão aparecer quando o ativo sobe. Por outro lado, caso o usuário atue como vendedor, os benefícios se relacionam com o momento em que os preços baixam. Agora, veja bem, em que momento pode se dar a perda? Naquelas situações em que as comprar são seguidas pelo colapso do valor ou, no caso em se vende, mas a seguir os preços sobem. “A Warren Bowie and Smith oferece CFDs que existem como um contrato privado entre Warren Bowie & Smith e a operação.”

Sobre o spread e as condições de trade

O spread se trata de uma comissão que se deve pagar, dependendo do tamanho da ordem executada. É deduzida automaticamente do capital do usuário no momento em que se abre uma posição. Desse modo, em cada operação, se começa com um saldo negativo de acordo com a quantia do spread.

No entanto, de que maneira funciona essa dinâmica? Vejamos algumas informações fornecidas pelo site as WBS com relação a esse ponto:

“Quando você abre uma posição de COMPRA clicando em PEDIR, sua operação se abrirá à taxa de PEDIR, mas a taxa do mercado coincidirá com a taxa de OFERTA e assim sucessivamente. Basicamente, se quer ter um saldo positivo, o preço de mercado deve cobrir primeiro o spread e só então a sua operação pode ser rentável.”

Conclusões finais da corretora Warren Bowie and Smith

Em comparação com outras corretoras atuais, a corretora Warren Bowie and Smith apresenta a particularidade de fornecer informação em quantidade e qualidade sobre a sua plataforma, as condições de segurança e o trade em geral. Você pode ver mais informações sobre se Warren Bowie and Smith é confiável aqui.

Sua equipe de profissionais disponíveis na plataforma são uma ferramenta importante para o crescimento dos usuários, mas a informação disponível também cumpre essa função. Poder conhecer os riscos, as dinâmicas, os conceitos e os tecnicismos próprios desse tipo de operações enriquecem o olhar e a análise do investidor, dotam você de conhecimentos necessários para compreender a dinâmica própria do mercado financeiro, e aumentam as possibilidades de desenvolver melhores estratégias de investimento.

