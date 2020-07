70% dos líderes do Congresso não acreditam no impeachment de Bolsonaro

Pesquisa Barômetro Necton/Vector aponta que apenas 26,3% dos líderes e vice-líderes de partidos no Congresso Nacional acreditam que Jair Bolsonaro será alvo de um processo de impeachment edit

247 - Pesquisa Barômetro Necton/Vector aponta que 70% dos líderes e vice-líderes de partidos no Congresso Nacional acreditam que Jair Bolsonaro cumprirá seu mandato integralmente. Segundo o levantamento, realizado pela corretora de investimentos Necton juntamente com a Vector Relações Governamentais, apenas 26,3% acreditam que Bolsonaro será alvo de um processo de impeachment, enquanto 3,7% não souberam ou não quiseram responder.

De acordo com reportagem do jornalista Rogério Gentili, a relação entre o governo Bolsonaro e o Congresso obteve uma nota média de 4,4, em uma escala de zero a dez. Este índice sobe para 5,5 entre os governistas e a os que se dizem independentes. A nota despenca para 3,1 quando dão considerados apenas os parlamentares da bancada de oposição.

A pesquisa aponta ainda, que a agenda econômica do governo, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, é considerada errônea por 54,8% dos líderes e vice-líderes partidários. Apesar disso, 61,6% acreditam que a reforma tributária será aprovada em uma das duas casas legislativas ainda neste ano.

A pesquisa ouviu 47 líderes e vice-líderes dos partidos e dos blocos partidários da Câmara e do Senado entre os dias 2 e 6 de julho.

