Bolsonaro impôs 1.108 sigilos de 100 anos, diz Transparência Brasil

247 - Uma pesquisa da ONG Transparência Brasil revela que dos 1.379 sigilos decretados pelo governo federal entre 2015 e 2022, 80% deles foram impostos durante o governo Bolsonaro, e o pior, indevidamente. De acordo com reportagem do Uol, o maior número de sigilos de 100 anos foi decretado em 2021( 342), número 11 vezes maior em relação a 2015 (27).

O destaque da análise está para a irregularidade. Foram 37% de sigilos fiscais indevidos desde 2015, sendo o governo Bolsonaro o campeão: 80%. Dos 513 decretos indevidos, 413 foram encontrados no governo Bolsonaro.

São considerados irregulares quando “o governo erra ou age de má-fé quando impõe sigilo total a documentos apenas porque nele há dados pessoais de alguém”, destaca a Transparência Brasil.

Em seu primeiro ano de governo (2019), Bolsonaro impôs 140 sigilos de 100 anos e no ano seguinte, em 2020, foram 135.

O presidente Lula (PT) já começou a derrubar os sigilos impostos por Bolsonaro como o de visitas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos gastos com o cartão corporativo .

Bolsonaro impôs sigilos que vão do acesso de seus filhos ao Palácio do Planalto às supostas reuniões do então presidente com pastores que negociavam verbas com prefeitos em nome do Ministério da Educação.

