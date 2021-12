“A gente quer também fazer aliança com partidos de centro", diz Lula

Ex-presidente disse que o vice em uma eventual chapa encabeçada por ele ainda não está definida edefendeu que o PT faça alianças com partidos do centro."Tem muita gente boa que não está no espectro da esquerda e que pode contribuir pra gente recuperar o Brasil", afirmou. edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, defendeu nesta quarta-feira (15), em entrevista à Rádio Clube de Blumenau, que o PT faça alianças com partidos do centro e afirmou que ainda não definiu quem será seu vice. “Eu não posso discutir vice se ainda não sou candidato. Na hora certa, quando eu for candidato, vou indicar um vice para me ajudar a governar e reconstruir esse país”, afirmou.

“Vamos fazer uma aliança preferencial com os partidos, mas a gente quer também fazer aliança com os partidos de centro. Queremos juntar as pessoas que são democráticas, que são civilizadas, as pessoas que são e bem, pessoas que são contra armas e são favoráveis a livros, que são contra o ódio e são favoráveis ao amor e à fraternidade. Tem muita gente boa que não está no espectro da esquerda e que pode contribuir pra gente recuperar o Brasil, dar o orgulho que o Brasil merece e dar ao povo a qualidade de vida que o povo merece. Na hora certa vai sair o meu vice, destacou.

“Meu vice será indicado para ajudar a governar este país e fazer uma revolução social. Quero que pobres voltem para as universidades, que os negros e índios voltem para as universidades, que as pessoas possam viajar de avião, que possam comprar carros”, completou.

Na entrevista, Lula citou como exemplo de alianças a chapa encabeçada por ele em 2002 e que teve o empresário José de Alencar como vice. “A política de aliança do PT todos conhecem. Fui eleito presidente em 2002 com José Alencar de vice, que era um empresário que tinha 17 mil trabalhadores. Eu mesmo contribuí para ele se filiar ao PL para ser meu candidato a vice. Eu já tenho 22 vices sem definir que sou candidato ainda.No momento certo a gente vai dizer quem vai ser o vice”, disse.

