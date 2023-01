Alckmin assumirá Presidência da República pela 1a. vez e despachará no gabinete de Lula

Apoie o 247

247 - Na noite deste domingo (22/1), o vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá a Presidência da República pela primeira vez. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responderá pela Presidência enquanto Luiz Inácio Lula da Silva estiver fora do país, cumprindo seus primeiros compromissos internacionais.

Lula viaja no início da noite deste domingo para a Argentina. Assim que estiver fora do espaço aéreo brasileiro, Alckmin será o presidente em exercício.

Amanhã, Lula deve se encontrar com o presidente argentino, Alberto Fernández. Na terça, participará da VII Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que reúne 33 países. Na quarta (25/1), Lula embarcará para o Uruguai.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participará da comitiva de Lula na Argentina. A pauta econômica da viagem pode incluir temas como a integração energética e da cadeia produtiva entre os dois países, além do início dos debates sobre a criação de uma moeda comum sul-americana.

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, nos três dias em que ficará como presidente interino, Alckmin despachará no gabinete de Lula, no terceiro andar do Palácio do Planalto.

Segundo auxiliares do vice, teria sido o próprio Lula que pediu a Alckmin para despachar do gabinete presidencial nesse período.

