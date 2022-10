Análise do Datafolha: Bolsonaro tem pouco tempo para virar e Lula ainda é favorito

Apoie o 247

247 – O jornalista César Felício, analista do Valor Econômico, avalia que Jair Bolsonaro tem pouco tempo para virar a eleição, a despeito da pesquisa Datafolha que mostrou uma distância menor em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Se essa campanha do segundo turno se estendesse por mais um mês, e não por mais dez dias, poderia-se afirmar com segurança que o presidente seria o favorito nessa disputa. O cenário de segundo turno, contudo, está em aberto porque há apenas dez dias de campanha pela frente. Como Lula está se mantendo com 49%, fica nítido que, até o momento, de acordo com o Datafolha, Bolsonaro não retirou votos do petista", escreve o jornalista em sua análise .

"Para sobrepujá-lo sem uma transferência direta entre um e outro, o presidente precisaria convencer ao menos dois terços dos eleitores que estão indecisos ou pretendem votar nulo ou em branco, uma proeza que seria mais factível se a rejeição de Lula fosse maior que a de Bolsonaro, o que não é o caso", acrescenta.

