Ao lado de Pacheco, Lula anuncia investimentos de R$ 121 bilhões do PAC em Minas

247 – Nesta quinta-feira, em um evento conjunto com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou investimentos de R$ 121 bilhões do Novo PAC em Minas Gerais. Este anúncio reforça a proximidade entre Lula e Pacheco, que se intensificou nos últimos meses e levantou especulações sobre uma possível aliança política para as eleições estaduais de 2026.

Os investimentos do Novo PAC abrangem uma ampla gama de setores, incluindo infraestrutura, educação, saúde e energia. Lula ressaltou a importância desses investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do estado, enquanto Pacheco destacou a parceria entre o governo federal e o Congresso para viabilizar tais recursos.

O anúncio dos investimentos em Minas Gerais ocorreu em um momento estratégico, alimentando ainda mais as discussões políticas sobre os rumos do estado nas próximas eleições. Com Pacheco cotado como possível candidato ao governo estadual em 2026, a presença ao lado de Lula sugere uma aproximação entre as lideranças políticas, com potenciais desdobramentos para o cenário político mineiro.

Este evento conjuntivo demonstra não apenas a importância dos investimentos do Novo PAC para Minas Gerais, mas também a crescente influência e articulação política de Lula e Pacheco no cenário nacional e estadual.

