Após reunião com conselheiro de segurança dos EUA, Lula diz estar animado para encontrar Biden

247 - O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou com o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, nesta segunda-feira (5) , e se disse animado com o convite que recebeu para visitar o líder estadounidense Joe Biden na Casa Branca para "aprofundar a relação" entre os dois países.

"Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano Jake Sullivan o convite do presidente Joe Biden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países", escreveu Lula em seu Twitter.

Além de servir para apresentar o convite do representante estadounidense para Lula visitar os EUA, o encontro de hoje também foi utilizado para aprofundar as conversas entre Brasil e o país norte-americano sobre emergência climática, imigração, defesa da democracia e segurança regional.

A Casa Branca havia afirmado em nota, antes do encontro, que os países podem unir esforços "para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate à mudança climática, salvaguardando a segurança alimentar".

Segundo o jornal O Estado de Minas, também participaram do encontro o ex-chanceler Celso Amorim, o senador Jaques Wagner (PT-BA), o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o diretor-sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Juan Gonzales.

