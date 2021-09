Após visitar o Nordeste, Lula prepara “Caravana da Amazônia”

Apoie o 247

Igor Gadelha, no Metrópoles - Após visitar o Nordeste em agosto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara viagens para outras duas regiões do Brasil até o final de 2021.

A próxima viagem do petista deve ser para Minas Gerais, no Sudeste. Na sequência, Lula deve visitar a região Norte, no que batizou como “Caravana da Amazônia”.

Segundo dirigentes do PT, o ex-presidente pretende ir aos estados do Norte antes de dezembro, quando começa o período de fortes chuvas na região.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

