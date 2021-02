Aprovação a Bolsonaro continua a cair: 27% em pesquisa do Instituto Ideia

247 - Com o ritmo lento de vacinação e sem uma definição clara se o auxílio emergencial irá voltar, a aprovação de Jair Bolsonaro está em 27%, de acordo com pesquisa Exame/Ideia feita entre os dias 9 e 11 de fevereiro.

O percentual indica uma ligeira queda desde a última pesquisa da revista, no fim de janeiro, quando estava em 29%. A oscilação ficou dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais, sendo considerada estável.

De acordo com o novo levantamento, a desaprovação de Bolsonaro passou de 42% para 44%. Aqueles que nem aprovam nem desaprovam eram 24% na última pesquisa, e agora somam 26%. Ao todo, 3% não souberam responder na pesquisa atual.

Os números demonstram a insatisfação da população com a forma como Bolsonaro vem gerenciamento a crise do coronavírus. De acordo com o levantamento, 65% dos entrevistados avaliam que aplicação da vacina contra a Covid-19 está atrasada.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.