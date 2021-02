Pesquisa: brasileiros querem vacinação em ritmo acelerado e auxílio emergencial já

De acordo com levantamento Exame/Ideia, 65% dos brasileiros avaliam que aplicação da vacina contra a Covid-19 está atrasada e mais de 70% querem mais velocidade na aplicação de imunizantes edit

247 - Pesquisa Exame/Ideia apontou que, para 73% dos brasileiros, aumentar a velocidade da vacinação contra a Covid-19 deveria ser a prioridade numero um do governo. De acordo com o levantamento, 65% dos entrevistados avaliam que aplicação da vacina contra a Covid-19 está atrasada; 19% acham que está no prazo adequado e só 4% veem como adiantada - 12% não souberam responder.

Para 27% dos entrevistados, a volta do pagamento do auxílio emergencial é decisiva para analisar a qualidade do trabalho de Jair Bolsonaro.

“Um tema unifica o país: a sensação de atraso da vacinação contra a covid-19. Entre os que desaprovam o presidente Bolsonaro, esse número alcança 78%. Podemos inferir que a vacinação seguirá como a variável-chave de avaliação presidencial”, explica Maurício Moura, fundador do IDEIA.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 9 e 11 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

