Atos do dia 11 não terão a presença de Lula e Alckmin

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) anunciaram que não vão participar dos atos a favor da democracia marcados para acontecer nesta quinta-feira (11) em todo o Brasil.

Entre os atos, está o que acontecerá na Faculdade de Direito da USP, quando será lido a carta em defesa da democracia que Lula, Alckmin e outros presidenciáveis assinaram e já conta com cerca de 820 mil signatários até esta terça-feira (9).

>>> Lula e Janja assinam carta aos brasileiros em defesa da Democracia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O anúncio foi feito por Lula durante reunião semanal com o conselho político de sua campanha, informa a coluna de Igor Gadelha no Metrópoles . Lula justificou que por serem candidatos, a presença dele e de Alckmin pode ser vista como um evento eleitoral.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.