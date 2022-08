Lula e Janja assinam carta aos brasileiros em defesa da Democracia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) e sua esposa, Rosângela Silva, assinaram, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", formulada pela Faculdade de Direito da USP. Ela será lida nesta quinta-feira (11), como um ato de enfrentamento às ameaças golpistas de Jair Bolsonaro (PL).

Já assinaram a carta os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) e os ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).

Lula resistia a assinar o documento porque não queria dar ao movimento um caráter político-eleitoral, nem ser acusado de "instrumentalizar a iniciativa". A carta conta com quase 800 mil signatários e, por isso, ficou afastado o risco de a assinatura de Lula ser vista como um gesto eleitoreiro.

Coordenador do Grupo Prerrogativas, que auxiliou na formulação da carta, o advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que "Lula é o único político brasileiro que de fato não precisaria assinar qualquer carta ou manifesto em defesa da democracia. Seu compromisso com o Estado de Direito é inegável".

"Nunca, em momento algum, desrespeitou as instituições, e nem tão pouco o nosso sistema eleitoral , que é, inclusive, paradigma para todos os países do mundo. Com ele , perdeu e ganhou eleições, sempre dentro das regras do jogo. Seu apoio, entretanto, é extremamente importante . E é um passo a mais na direção da expressiva adesão de 1 milhão de brasileiros e brasileiras. A adesão do Presidente Lula e de sua esposa Janja tem, ainda, forte caráter simbólico, pois se deu há exatos 45 anos da leitura da carta de 1977 [lida na mesma Faculdade de Dire9to em favor da democracia]", acrescentou.

