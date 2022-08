Dilma assina carta pela democracia: Estado de Direito está "sob grave ameaça e constantes ataques" de Bolsonaro

Ex-presidente, vítima de um golpe em 2016, se juntou aos mais de 700 mil signatários do documento: "assino embaixo em defesa do Estado Democrático de Direito" edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), vítima de um golpe institucional em 2016, assinou nesta quarta-feira (3) a “Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito”, que já reúne mais de 700 mil apoiadores e pode virar uma marcha pela democracia contra o golpismo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, "a decisão da petista de se juntar aos mais de 700 mil signatários do documento se deu diante do momento do país, que considera grave".

"No momento em que a democracia está sob grave ameaça e sob constantes ataques do presidente da República, é hora da sociedade civil se mobilizar em defesa do sistema eleitoral e das urnas. Eu assino embaixo em defesa do Estado Democrático de Direito", afirma Dilma.

