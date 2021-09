Banqueiros estão buscando um Bolsonaro com verniz, diz Haddad

Apoie o 247

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que deve disputar o governo de São Paulo, reagiu à entrevista de Alfredo Setubal , presidente da holding controladora do Itaú, em que ele defende uma "terceira via" e se posiciona contra a volta do ex-presidente Lula ao poder. Confira:

A turma da banca quer um Bolsonaro com verniz. Na falta, vão de Bolsonaro mesmo. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 28, 2021

"O Lula foi um bom presidente. Seu primeiro mandato manteve a política econômica bem apertada, a inflação baixa, o Brasil cresceu. Ele se beneficiou do boom das commodities, de condições favoráveis que se encerraram com a crise do Lehman Brothers", afirmou Setubal, antes de defender a "terceira via". "Eu não acho que é um sentimento anti-Lula, eu acho que é um sentimento de mudança, esse modelo não está dando certo. Por isso que se fala da terceira via. Lula e Bolsonaro já passaram pelos governos. O Brasil precisa renovar", disse.

