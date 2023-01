Bela Gil recusa convite a cargo na Agricultura e diz que “segue voluntária”

Apoie o 247

247 - A nutricionista, chef de cozinha natural e apresentadora Bela Gil recusou o convite do governo federal para assumir a Secretaria Especial de Alimentação Saudável do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bela Gil alegou conflitos com a sua agenda profissional e pessoal, mas garantiu que deve continuar contribuindo com o governo.

A recusa foi anunciada pela chef através da sua conta no Instagram neste sábado (7). "Infelizmente, por uma questão de incompatibilidade de agenda profissional e pessoal, informei ao ministro Teixeira que não seria possível assumir o cargo neste momento. No entanto, sigo colaborando de forma voluntária como consultora neste início de governo. Meu compromisso com a luta por uma alimentação digna, saudável e presente, é um direito constitucional, para toda a população continua e se fortalece com esse diálogo. Muito obrigada pela confiança”, escreveu.





