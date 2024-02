“Bolsonaro além de golpista é um grande covarde”, diz Pimenta

Apoie o 247

247 - O ministro da Secom, Paulo Pimenta, lançou duras críticas a Jair Bolsonaro após a divulgação de vídeos e fatos relacionados à reunião ministerial que teria arquitetado a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Em sua conta no X (antigo Twiter), Pimenta chamou Bolsonaro de "golpista" e "covarde", acusando-o de liderar o encontro, exigir discursos golpistas de seus ministros, estimular mobilizações contra as urnas eletrônicas e mobilizar apoio financeiro para os acampados.

O ministro lembrou que Bolsonaro teria fugido e se escondido nos Estados Unidos, sem assumir sua liderança no golpe, deixando uma imagem de "covarde patético". Pimenta não poupou críticas. Em sua conta no X (antigo Twitter), afirmou que a conduta de Bolsonaro envergonha não apenas o Exército e o Brasil, mas “até os seus apoiadores que acreditaram nas suas mentiras”.

“Na realidade o que os vídeos e fatos divulgados demonstram é que Bolsonaro além de golpista é um grande covarde. Foi ele que comandou a reunião, que exigiu o discurso golpista de todos, que estimulou as mobilizações contra as urnas eletrônicas, que mobilizou apoio financeiro para os acampados e depois fugiu. Se escondeu nos EUA e até hoje junto com a família não assume sua responsabilidade como o líder do golpe. É um covarde patético que envergonha o exército, o Brasil e até os seus apoiadores que acreditaram nas suas mentiras”.

