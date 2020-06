Bolsonaro chama prisão de 'espetaculosa' e tenta justificar esconderijo de Queiroz

Em live desastrada, Jair Bolsonaro começa a construir sua versão. Indica que sabia que Queiroz estava no sítio de Atibaia, mas não estava foragido. Ao mesmo tempo em que tenta se desvincular do caso: "não sou advogado do Queiroz" edit

247 - Em live feita nas redes sociais na noite desta quinta-feira 18, dia em que o assessor da família, Fabrício Queiroz, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo em Atibaia, interior paulista, Jair Bolsonaro tentou se dissociar do caso, mas ao mesmo tempo criticou a forma como foi feita a prisão e deixou claro que sabia o motivo pelo qual Queiroz estava escondido no sítio do advogado de seu filho Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef.

"Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandado de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa", disse Bolsonaro no início da transmissão.

"Que a Justiça siga o seu caminho, mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da Terra. Tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, ele teria comparecido", assegurou em seguida, ignorando o fato de que Fabrício Queiroz não compareceu a depoimentos do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o caso da rachadinha na Aler (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), envolvendo o ex-deputado Flávio Bolsonaro.

"Por que ele estava naquela região de São Paulo? Por causa do seu tratamento de câncer", explicou Bolsonaro, indicando, portanto, saber do contexto da estadia do ex-assessor.

Live da Semana - 18/06/2020: https://t.co/LtcXiIBy70 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 18, 2020

