Bolsonaro chega a fim de governo arrochando Saúde, Educação e Desenvolvimento regional

Áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do país concentram 65,6% dos bloqueios no orçamento promovidos por Bolsonaro e Guedes edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os ministérios do Desenvolvimento Regional, Saúde e Educação concentram 65,6% do total de R$ 15,4 bilhões bloqueados no orçamento de 2022, de acordo com detalhamento do Ministério da Economia divulgado na noite desta quarta-feira, informa O Globo.

As três pastas somam R$ 10,1 bilhões em valores congelados. A Economia anunciou um bloqueio adicional na última semana.

A pasta com mais valores bloqueados é o Desenvolvimento Regional, com R$ 3,9 bilhões. Esse ministério é responsável pela execução de obras de saneamento básico, iluminação pública e habitação popular.

O Ministério da Saúde está com R$ 3,8 bilhões bloqueados. Os recursos da pasta são usados para o financiamento da saúde pública, como um todo, incluindo a aquisição de vacinas. Já o Ministério da Educação tem R$ 2,4 bilhões bloqueados.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.