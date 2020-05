Bolsonaro desiste de pronunciamento e indica que irá a manifestação neste domingo

A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência. No fim da tarde deste sábado 16, Bolsonaro cumprimentou apoiadores que estavam na portaria do Palácio da Alvorada e disse: “Onze horas na rampa” edit

247 - Jair Bolsonaro desistiu do pronunciamento que faria em rede nacional de rádio e televisão hoje para defender mais uma vez o fim de medidas de isolamento social, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

Segundo informações do Broadcast , serviço do Grupo Estado, a ideia é aguardar até que haja uma definição no Ministério da Saúde, depois da demissão de Nelson Teich nesta sexta-feira 15.

No fim da tarde deste sábado 16, Bolsonaro cumprimentou apoiadores que estavam na portaria do Palácio da Alvorada e disse: “Onze horas na rampa”.

A declaração indica que ele estará em mais um ato em apoio ao seu governo neste domingo 17, como tem feito nos últimos finais de semana.

